Хто розмножується поділом клітин навпіл а)бджола б) амеба в) аскарида г) гідра

Биология
Хто розмножується поділом клітин навпіл а)бджола б) амеба в) аскарида г) гідра
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хто розмножується поділом клітин навпіл  амеба
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