Иван и Назар идут по проселочной дороге в противоположных направлениях . Иван идё?? со скоростью 60 м/мин, а Назар 80м/мин. Сейчас между ними 300м. На каком расстоянии друг от друга они будут через 5 мин

Математика

Иван и Назар идут по проселочной дороге в противоположных направлениях . Иван идё?? со скоростью 60 м/мин, а Назар 80м/мин. Сейчас между ними 300м. На каком расстоянии друг от друга они будут через 5 мин

Автор: Гость