Помогите решить (2р-3) (2p+3) - ( p-2) ^2
Алгебра
Помогите решить (2р-3) (2p+3) - ( p-2) ^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4р^2 - 9 - (p^2 - 4p + 4) = 4р^2 - 9 - p^2 + 4p - 4 = 3p^2 +4p -13
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