Подумайте для чего важно знать скорости химических реакций и уметь ими управлять. Приведите примеры
Химия
Подумайте для чего важно знать скорости химических реакций и уметь ими управлять. Приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы быстрее получить результат реакции. А ингибиторы для понижения скорости реакций.
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