Растение семейства паслёновых. Продукция из него часто ассоциируется с консервами из морепродуктов
Биология
Растение семейства паслёновых. Продукция из него часто ассоциируется с консервами из морепродуктов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паслёновые-чрезвычайно разнообразны. Более 90 видов. Известны в садоводстве и огородном хозяйстве-картофель, помидоры, перец, баклажан.
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