Растение семейства паслёновых. Продукция из него часто ассоциируется с консервами из морепродуктов

Биология
Растение семейства паслёновых. Продукция из него часто ассоциируется с консервами из морепродуктов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паслёновые-чрезвычайно  разнообразны.  Более  90  видов.  Известны  в  садоводстве   и  огородном  хозяйстве-картофель,  помидоры,  перец, баклажан.  
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