ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!! Раставте предложения She, Zoological, joined, has, society, just, that. Drawn, recently, picture, they, have, this.

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ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!! Раставте предложения She, Zoological, joined, has, society, just, that. Drawn, recently, picture, they, have, this.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
She has just  joined that Zoological  society.They have drawn  this picture recently
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