ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!! Раставте предложения She, Zoological, joined, has, society, just, that. Drawn, recently, picture, they, have, this.
Английский язык
ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!! Раставте предложения She, Zoological, joined, has, society, just, that. Drawn, recently, picture, they, have, this.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
She has just joined that Zoological society.They have drawn this picture recently
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