Проводник с током I находится в магнитном поле.Проводник расположен перпендикуля??но плоскости рисунка, электрический ток по нему течет от нас

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Если проводник, по которому проходит электрический ток, внести в магнитное поле, то в результате взаимодействия магнитного поля и проводника с током проводник будет перемещаться в ту или иную сторону. Направление перемещения проводника зависит от направления тока в нем и от направления магнитных линий поля. Допустим, что в магнитном поле магнита NS находится проводник, расположенный перпендикулярно плоскости рисунка; по проводнику протекает ток в направлении от нас за плоскость рисунка. Ток, идущий от плоскости рисунка к наблюдателю, обозначается условно точкой, а ток, направляющийся за плоскость рисунка от наблюдателя,— крестом. Движение проводника с током в магнитном поле 1 — магнитное поле полюсов и тока проводника, 2 — результирующее магнитное поле.