Площадь круга равна 625/пи. найдите длину его окружности
Алгебра
Площадь круга равна 625/пи. найдите длину его окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: S=625/π Найти: L-? Решение: L=2πR, радиус R найдем из формулы площади круга: S=πR² ,значит πR²=625/π R²=625/π² , тогда R=25/π длина окружности L=2π*25/π = 2*25=50(см) L=50(см)
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