Определите тип взаимоотношений между организмами. Пожалуйста , помогите. Дала 20 ??аллов! Фотографии ниже. Варианты ответов (можно использовать несколько) : симбиоз хищничество паразитизм
Биология
Определите тип взаимоотношений между организмами. Пожалуйста , помогите. Дала 20 ??аллов! Фотографии ниже. Варианты ответов (можно использовать несколько) : симбиоз хищничество паразитизм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 и 2 картинка - паразитизм 4- хищничество 5-паразитизм 6-хищничество 7-паразитизм
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