Определите тип взаимоотношений между организмами. Пожалуйста , помогите. Дала 20 ??аллов! Фотографии ниже. Варианты ответов (можно использовать несколько) : симбиоз хищничество паразитизм

Биология

Определите тип взаимоотношений между организмами. Пожалуйста , помогите. Дала 20 ??аллов! Фотографии ниже. Варианты ответов (можно использовать несколько) : симбиоз хищничество паразитизм

Автор: Гость