У серёжи олега и наташи -- две книги и альбом. у кого что было если у мальчиков одинаковые предметы.

Математика
У серёжи олега и наташи -- две книги и альбом. у кого что было если у мальчиков одинаковые предметы.
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Автор: Гость
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Гость:
У Серёжи и Олега книги а у Наташи альбом
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