"Звезда полей". Что в понятии Н. Рубцова словосочетание "звезда полей"? Какое значение он вкладывает в это словосочетание?

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Стихотворение Н. М. Рубцова «Звезда полей» — одно из самых извест­ных в творчестве Н. М. Рубцова. Оно посвящено родной Воло­годчине. В нем контрастно противопоставлены образы родной земли и малой родины, которая дает поэту жизненные силы, питает его творческое мастерство. Для самого автора это про­изведение, безусловно, было программным, так как один из его поэтических сборников также носит это название. Центральный образ стихотворения несет в себе социаль­ную окрашенность. Лирическому герою важно, что «звезда полей» горит «для всех тревожных жителей земли» . Поэт под­черкивает статический характер образа, символизирующий вечность и незыблемость существующего миропорядка. Звезда полей привносит в жизнь лирического героя мир и покой. Она гасит тревогу жителей земли, касаясь их городов приветливым лучом. Но только «во мгле заледенелой» , вдали от больших городов эта звезда «восходит ярче и полней» . В последней строфе стихотворения лирический герой под­черкивает, что это звезда его полей. Таким образом, образ звезды соотносится с библейской путеводной звездой. Интересно, что в первоначальном варианте текст стихо­творения звучал несколько по-иному. В нем глубже была под­черкнута тема родины. Звезда полей горела «над родственным пределом» . В окончательном варианте Н. М. Рубцов заменил фрагмент строки «над родственным пределом» на словосоче­тание «во мгле заледенелой» , что еще раз подчеркнуло коль­цевую композицию произведения и одновременно усилило в стихотворении аллитерацию «л» , которая придает плавность и мелодичность поэтическому тексту. Также образ «мглы зале­денелой» необходим Н. М. Рубцову для создания контрастной пейзажной зарисовки. Образ «звезды полей» , озаряющий землю доброй энергией света подчеркнут анафорическим повтором («Она горит над золотом осенним, Она горит над зимним серебром» ) и повто­ром внутри строки («Горит, горит звезда моих полей…») . Этот ключевой для стихотворения образ подчеркивает необъятные земные просторы, драгоценную красоту природы («золото осеннее» , «зимнее серебро») . В первоначальном варианте сти­хотворения описание просторов было более развернутым и пространным. В итоговом тексте Н. М. Рубцов сделал его ем­ким, но лаконичным. Звезда — традиционный образ классической поэзии. Издрев­ле звезды покровительствовали поэтам, которые, в свою очередь, посвящали им лучшие стихотворения. Однако Н. М. Рубцову удалось творчески продолжить существующую традицию, соз­дав поэтичный образ звезды полей, содержащий в своем значе­нии нерасторжимую связь земного и небесного начал. Этот образ символизирует содержание художественного мира поэта, его ви­зитную карточку на небосклоне поэтических светил.