"Звезда полей". Что в понятии Н. Рубцова словосочетание "звезда полей"? Какое значение он вкладывает в это словосочетание?
Литература
"Звезда полей". Что в понятии Н. Рубцова словосочетание "звезда полей"? Какое значение он вкладывает в это словосочетание?
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Стихотворение Н. М. Рубцова «Звезда полей» — одно из самых известных в творчестве Н. М. Рубцова. Оно посвящено родной Вологодчине. В нем контрастно противопоставлены образы родной земли и малой родины, которая дает поэту жизненные силы, питает его творческое мастерство. Для самого автора это произведение, безусловно, было программным, так как один из его поэтических сборников также носит это название. Центральный образ стихотворения несет в себе социальную окрашенность. Лирическому герою важно, что «звезда полей» горит «для всех тревожных жителей земли» . Поэт подчеркивает статический характер образа, символизирующий вечность и незыблемость существующего миропорядка. Звезда полей привносит в жизнь лирического героя мир и покой. Она гасит тревогу жителей земли, касаясь их городов приветливым лучом. Но только «во мгле заледенелой» , вдали от больших городов эта звезда «восходит ярче и полней» . В последней строфе стихотворения лирический герой подчеркивает, что это звезда его полей. Таким образом, образ звезды соотносится с библейской путеводной звездой. Интересно, что в первоначальном варианте текст стихотворения звучал несколько по-иному. В нем глубже была подчеркнута тема родины. Звезда полей горела «над родственным пределом» . В окончательном варианте Н. М. Рубцов заменил фрагмент строки «над родственным пределом» на словосочетание «во мгле заледенелой» , что еще раз подчеркнуло кольцевую композицию произведения и одновременно усилило в стихотворении аллитерацию «л» , которая придает плавность и мелодичность поэтическому тексту. Также образ «мглы заледенелой» необходим Н. М. Рубцову для создания контрастной пейзажной зарисовки. Образ «звезды полей» , озаряющий землю доброй энергией света подчеркнут анафорическим повтором («Она горит над золотом осенним, Она горит над зимним серебром» ) и повтором внутри строки («Горит, горит звезда моих полей…») . Этот ключевой для стихотворения образ подчеркивает необъятные земные просторы, драгоценную красоту природы («золото осеннее» , «зимнее серебро») . В первоначальном варианте стихотворения описание просторов было более развернутым и пространным. В итоговом тексте Н. М. Рубцов сделал его емким, но лаконичным. Звезда — традиционный образ классической поэзии. Издревле звезды покровительствовали поэтам, которые, в свою очередь, посвящали им лучшие стихотворения. Однако Н. М. Рубцову удалось творчески продолжить существующую традицию, создав поэтичный образ звезды полей, содержащий в своем значении нерасторжимую связь земного и небесного начал. Этот образ символизирует содержание художественного мира поэта, его визитную карточку на небосклоне поэтических светил.
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