Определите с какой религией связаны понятия: А) нирвана 1) буддизм Б)троица 2) исл??м В) каббала 3) христианство Г) хадж

География

Определите с какой религией связаны понятия: А) нирвана 1) буддизм Б)троица 2) исл??м В) каббала 3) христианство Г) хадж

Автор: Гость