Определите с какой религией связаны понятия: А) нирвана 1) буддизм Б)троица 2) исл??м В) каббала 3) христианство Г) хадж
География
Определите с какой религией связаны понятия: А) нирвана 1) буддизм Б)троица 2) исл??м В) каббала 3) христианство Г) хадж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А4 Б3 В1 Г2 Не знаю что под 4.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Карин хочет расположить на столе 5 чаш так, чтобы их веса возрастали слева направо. Она уже расставила чаши Q, R, S и T. Куда она должна поставить ...
Алгебра
7. Разложите на множители: а) 6mn+6m б) 12by-9b в) 15ax+20bx г) 7y в степень 5 + 21y в степь.3 д) 4x(x-1)-(1-x) e) y(2-)+9(x-2) ж) 5(a-b) +y(b-...
Физика
ПОЖАЛУЙСТА!!! 1. Сила Архимеда, действующая на полностью погруженное в воду тело=16 Н. Чему равен объем этого тела? 2.Какая выталкивающая сила де...