Какой характер у Стильтона во 2 главе, в рассказе "Зеленая лампа"?

Литература
Какой характер у Стильтона во 2 главе, в рассказе "Зеленая лампа"?
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Автор: Гость
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Гость:
Это проявляется уже в самом начале рассказа. Зимой 1920 года на углу Пикадилли очень состоятельный господин Стильтон видит полумертвого от голода бездомного Джона Ива. Иву «пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в трактире», а теперь он приехал в Лондон, чтобы попытать счастье и найти здесь работу. Но удача не улыбнулась ему: «он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал». В таком состоянии и находит героя Стильтон. Этот сорокалетний мужчина за свою жизнь изведал все, что «может за деньги изведать холостой человек, не знающий забот о ночлеге и пище». Стильтон был обладателем двадцати миллионов фунтов. В этот же вечер он придумал, как разнообразить свой досуг, ведь все забавы уже были ему неинтересны. Стильтон предложил Иву своеобразный заработок. Речь шла о том, чтобы молодой человек снял за десять фунтов, которые выделил ему Стильтон, квартиру с окнами на улицу и каждый вечер с пяти до двенадцати зажигал зеленую лампу. В это время он не должен никого принимать и никуда не выходить. Цель этой затеи Стильтон не раскрыл, но сказал, что, возможно, когда-нибудь к нему придут люди, которые сделают его «состоятельным человеком».
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