1. Хто з політиків став лауреатом Нобелівської премії миру за послаблення напруже??ості між Сходом і Заходом? А) Шарль де Голль Б) Річард Ніксон В) Віллі Брандт Г) Леонід Брежнєв 2. Роком Африки називають: А) 1960р. Б) 1975...

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1. Хто з політиків став лауреатом Нобелівської премії миру за послаблення напруже??ості між Сходом і Заходом? А) Шарль де Голль Б) Річард Ніксон В) Віллі Брандт Г) Леонід Брежнєв 2. Роком Африки називають: А) 1960р. Б) 1975р. В) 1947р. Г) 1948р. 3. Операція "чисті руки" мала на меті: А) викрити брудні методи передвиборчої компанії президента Р. Ніксона Б) викриття корупції у правлячих колах Італії В) очищення влади від підривних елемантів усередині США Г) пошук засобів проти поширення лихоманки Ебола 4. З яким періодом Другої світової війни пов'язана Катинська трагедія? А) 1 вересня 1939 - 21 червня 1941 Б) 22 червня 1941 - 18 листопада 1942 В) 19 листопада 1942 - грудень 1943 Г) січень 1944 - травень 1945 5. Хто з президентів США був представником демократичної партії? ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ НЕМАЄ! 6. Яка країна утворилася не на теренах колишньої британської Індії після 1947р.? А) Непал Б) Бангладеш В) Індія Г) Пакистан 7. Хто з українських поетів не належить до когорти шістдесятників? А) Іван Драч Б) Ліна Костенко В) Василь Симоненко Г) Андрій Малишко 8. Український релігійний діяч у 1941 який підтримав Акт відновлення Української держави, був ув'язнений радянською владою, 18 років відбув у засланні, з 1963 вів активну діяльність у Римі А) Василь Величковський Б) Андрій Шептицький В) Мирослав Любачівський Г) Йосип Сліпий 9. Створений у 1989 році "Народний Рух України за "перебудову"" мав статус: А) політичної партії Б) громадсько-політичної організації В) історико-просвітницької організації Г) правозахисної організації 10. Розташуйте арабо-ізраїльські війни за їх тривалістю від найдовшої до найкоротшої: А) 1948 Б) 1956 В) 1967 Г) 1973 11. Розташуйте у хронологічній послідовності політичні компанії копартії Китаю: А) Будівництво суспільства середнього достатку Б) Культурна революція В) Програма "Чотирьох модернизацій" Г) План трьох червоних прапорів 12. Розташуйте географічні назви, пов'язані з подіями Другої світової війни, зі сходу на захід: А) Хіросіма Б) Сталінград В) Перл-Харбор Г) Ардени

Автор: Гость