Хто винен у смерті говорющої рибки ? Емма Андрієвська

Литература
Хто винен у смерті говорющої рибки ? Емма Андрієвська
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жінка рибалки, тому що вона поклала її на сковорідку !
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