Как вы понимаете эти пословицы?СРОЧНО!!!!!!!!! Дам 15б 1.Муравей не велик,а большие горы капает. 2.Мал золотник,да дорог. 3.В тихом омуте черти водятся. 4.Тих,да лих; криклив, да отходчив. 5. Даровый рубль дёшев,наживной дорог...

Литература
Как вы понимаете эти пословицы?СРОЧНО!!!!!!!!! Дам 15б 1.Муравей не велик,а большие горы капает. 2.Мал золотник,да дорог. 3.В тихом омуте черти водятся. 4.Тих,да лих; криклив, да отходчив. 5. Даровый рубль дёшев,наживной дорог. 6. Мыло серо,да моет бело. 7.Красное солнышко на белом свете чёрную землю греет. 8. Не красна изба углами,а красна пирогами.
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Автор: Гость
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Гость:
Это нам говорит что самый маленький самый слабый может сделать героический поступок
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