Как вы понимаете эти пословицы?СРОЧНО!!!!!!!!! Дам 15б 1.Муравей не велик,а большие горы капает. 2.Мал золотник,да дорог. 3.В тихом омуте черти водятся. 4.Тих,да лих; криклив, да отходчив. 5. Даровый рубль дёшев,наживной дорог...

Литература

Как вы понимаете эти пословицы?СРОЧНО!!!!!!!!! Дам 15б 1.Муравей не велик,а большие горы капает. 2.Мал золотник,да дорог. 3.В тихом омуте черти водятся. 4.Тих,да лих; криклив, да отходчив. 5. Даровый рубль дёшев,наживной дорог. 6. Мыло серо,да моет бело. 7.Красное солнышко на белом свете чёрную землю греет. 8. Не красна изба углами,а красна пирогами.

Автор: Гость