Два мальчика идут на встречу. Между ними 12 км. Скорость одного составляет 2/3 другого.. Найти скорость каждого мальчика, если известно, что они встретятся через 1,5 часа
Математика
Два мальчика идут на встречу. Между ними 12 км. Скорость одного составляет 2/3 другого.. Найти скорость каждого мальчика, если известно, что они встретятся через 1,5 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - скорость первого 2/3х - скорость второго (х+2/3х)*1,5=12 1 2/3х*1 1/2=12 1 2/3х=12:3/2 1 2/3х=8 х=8:5/3 х=24/5 х=4 4/5 (км/час) скорость первого 2/3*24/5=16/5=3 1/5 (км/час) скорость второго Ответ: скорость первого мальчика 4 4/5 км/час(4,8 км/час), а скорость второго - 3 1/5 км/час(3,2 км/час)
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