Два мальчика идут на встречу. Между ними 12 км. Скорость одного составляет 2/3 другого.. Найти скорость каждого мальчика, если известно, что они встретятся через 1,5 часа

Математика

Два мальчика идут на встречу. Между ними 12 км. Скорость одного составляет 2/3 другого.. Найти скорость каждого мальчика, если известно, что они встретятся через 1,5 часа

Автор: Гость