Плоды томата бывают круглыми и грушевидными. Ген круглой формы доминирует. В парн??ках высажена рассада, выращенная из гибридных семян. 31 750 кустов этой рассады дали грушевидные плоды, а 95 250 кустов – плоды круглой формы. С...

Биология
Плоды томата бывают круглыми и грушевидными. Ген круглой формы доминирует. В парн??ках высажена рассада, выращенная из гибридных семян. 31 750 кустов этой рассады дали грушевидные плоды, а 95 250 кустов – плоды круглой формы. Сколько среди них гетерозиготных кустов?
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