Плоды томата бывают круглыми и грушевидными. Ген круглой формы доминирует. В парн??ках высажена рассада, выращенная из гибридных семян. 31 750 кустов этой рассады дали грушевидные плоды, а 95 250 кустов – плоды круглой формы. С...

Биология

Плоды томата бывают круглыми и грушевидными. Ген круглой формы доминирует. В парн??ках высажена рассада, выращенная из гибридных семян. 31 750 кустов этой рассады дали грушевидные плоды, а 95 250 кустов – плоды круглой формы. Сколько среди них гетерозиготных кустов?

Автор: Гость