Что-то молоко ловит мышей живет в лесу
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Что-то молоко ловит мышей живет в лесу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пьёт молоко,ловит мышей,живёт в лесу. Ответ:ёж
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