Как написать сочинение -рассуждение?
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Как написать сочинение -рассуждение?
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Гость:
Советую начать с вопроса а потом ответить на него развёрнутым сочинением. учителя это любят.
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