Почему мальчики стоят всегда ближе к двери, а девочки дальше? Да, знаю у нас глупое задание

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Почему мальчики стоят всегда ближе к двери, а девочки дальше? Да, знаю у нас глупое задание

Автор: Гость