На рисунке изображены четыре божьи коровки. Каждая божья коровка должна сесть на ??веточек по правилу:разность количеств точек на его крыльях равна количеству листочков, а сумма количеств точек на крыльях божьей коровки равна к...
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На рисунке изображены четыре божьи коровки. Каждая божья коровка должна сесть на ??веточек по правилу:разность количеств точек на его крыльях равна количеству листочков, а сумма количеств точек на крыльях божьей коровки равна количеству лепестков. На какой цветочек не сядет ни одна божья коровка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю на нуливой цветок
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