Как правильно свормулировать? Почему мне нет восемнадцати? Или почему мне не вос??мнадцать?
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Как правильно свормулировать? Почему мне нет восемнадцати? Или почему мне не вос??мнадцать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю: почему мне не восемнадцать? Я бы лично так сказала))
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