Опис ластівки на український мові. Срочно!

Українська мова
Опис ластівки на український мові. Срочно!
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