Помогите с 5,6,7,8!я затррудняюсь

Химия
Помогите с 5,6,7,8!я затррудняюсь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5- не реагируют, т.к. манган в ряду активности металлов стоит после натрия, т.е. менее активный и у него не хватит силы вытеснить натрий из соединения.6-      Cu+2AgNO3=Cu(NO3)2+2Ag7-не реагируют см .58-Ni+H2SO4=NiSO4+H2

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