Какое атмосферное давление у горы если известно что у подножья горы было нормально а высота горного склона 3.500.
География
Какое атмосферное давление у горы если известно что у подножья горы было нормально а высота горного склона 3.500.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атмосферное давление с каждыми 11 метрами опускается на 1 мм ртутного столба. 3500:11=318-это разница в давлениях у подножия и наверху. Нормальное давление 760 мм ртутного столба. 760+318=1078
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
География
Определите с какой религией связаны понятия: А) нирвана 1) буддизм Б)троица 2) исл??м В) каббала 3) христианство Г) хадж
Литература
СРОЧНО!! Написать не большой сатирический рассказ. Я сам просто не успеваю, кто напишет тому +50 к карме))