Две гремучей змеи выползли одновременно своих укрытий навстречу друг другу и вст??етились через пять минут скорость одной змеи 48 м минуту а скорость другого 53 м минуту каково расстояние между укрытиями змей

Математика

Две гремучей змеи выползли одновременно своих укрытий навстречу друг другу и вст??етились через пять минут скорость одной змеи 48 м минуту а скорость другого 53 м минуту каково расстояние между укрытиями змей

Автор: Гость