Две гремучей змеи выползли одновременно своих укрытий навстречу друг другу и вст??етились через пять минут скорость одной змеи 48 м минуту а скорость другого 53 м минуту каково расстояние между укрытиями змей
Математика
Две гремучей змеи выползли одновременно своих укрытий навстречу друг другу и вст??етились через пять минут скорость одной змеи 48 м минуту а скорость другого 53 м минуту каково расстояние между укрытиями змей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*48+5*53=505 метров
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