Визначити особові форми дієслів у вірші Підемо в поле
Українська мова
Визначити особові форми дієслів у вірші Підемо в поле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ми підемо в поле Ви підете в поле Вони підуть в поле
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