Вправа 529 з ураїнсько класї мови заболотний 5
Українська мова
Вправа 529 з ураїнсько класї мови заболотний 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А по русски можно написать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Литература
"Звезда полей". Что в понятии Н. Рубцова словосочетание "звезда полей"? Какое значение он вкладывает в это словосочетание?
Математика
Две гремучей змеи выползли одновременно своих укрытий навстречу друг другу и вст??етились через пять минут скорость одной змеи 48 м минуту а скорос...
География
Какое атмосферное давление у горы если известно что у подножья горы было нормально а высота горного склона 3.500.
Литература