Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют поня??ие "демократия". 1. Альтернативные выборы 2. Равноправие граждан 3. Гарантии свобод 4. Террор 5. Парламентаризм 6. Цензура Заранее спасибо.
Обществознание
Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют поня??ие "демократия". 1. Альтернативные выборы 2. Равноправие граждан 3. Гарантии свобод 4. Террор 5. Парламентаризм 6. Цензура Заранее спасибо.
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Гость:
45 Если не ошиьабсь,то так
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