Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют поня??ие "демократия". 1. Альтернативные выборы 2. Равноправие граждан 3. Гарантии свобод 4. Террор 5. Парламентаризм 6. Цензура Заранее спасибо.

Обществознание
Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют поня??ие "демократия". 1. Альтернативные выборы 2. Равноправие граждан 3. Гарантии свобод 4. Террор 5. Парламентаризм 6. Цензура Заранее спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 Если не ошиьабсь,то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Ребят, я не понимаю, как составить "План по борьбе с матом"? Нужно написать, а что? Составьте пожалуйста или начните хоть.
Ответить
Другие предметы
С помощью среств массовой информации и интернета подберите факты свидетельствую??ие о том, что наркотики стоят на одном из первых мест среди причин...
Ответить
Математика
У серёжи олега и наташи -- две книги и альбом. у кого что было если у мальчиков одинаковые предметы.
Ответить
Українська мова
Вправа 529 з ураїнсько класї мови заболотний 5
Ответить
Українська мова
Визначити особові форми дієслів у вірші Підемо в поле
Ответить