С помощью среств массовой информации и интернета подберите факты свидетельствую??ие о том, что наркотики стоят на одном из первых мест среди причин преждевременной смерти людей во всем мире

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С помощью среств массовой информации и интернета подберите факты свидетельствую??ие о том, что наркотики стоят на одном из первых мест среди причин преждевременной смерти людей во всем мире

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