С помощью среств массовой информации и интернета подберите факты свидетельствую??ие о том, что наркотики стоят на одном из первых мест среди причин преждевременной смерти людей во всем мире
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С помощью среств массовой информации и интернета подберите факты свидетельствую??ие о том, что наркотики стоят на одном из первых мест среди причин преждевременной смерти людей во всем мире
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наркотики разрушают организм. Сначала кожа, затем кости, а потом целая нервная система.
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