Участок кодирующей цепи ДНК имеет молекулярную массу 238050 г/моль. Определите количество амино кислот заблокированных в нем и молекулярную массу белка.

Биология
Участок кодирующей цепи ДНК имеет молекулярную массу 238050 г/моль. Определите количество амино кислот заблокированных в нем и молекулярную массу белка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
238050 : 2= 119025 масса одной цепи ДНК 119025 : 345= 345 нуклеотидов 345: 3=115 - аминокислот кодируют белок  Поскольку масса одной аминокислоты 100 , то 115 *100=11500 молекулярная масса белка
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