Участок кодирующей цепи ДНК имеет молекулярную массу 238050 г/моль. Определите количество амино кислот заблокированных в нем и молекулярную массу белка.

Биология

Участок кодирующей цепи ДНК имеет молекулярную массу 238050 г/моль. Определите количество амино кислот заблокированных в нем и молекулярную массу белка.

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