Билет на электричку стоит 40 рублей. Ожидается повышение цены на 10%. Какое наибольш??е количество можно будет купить на 300 рублей? подробным решением пожалуйста)

Математика

Билет на электричку стоит 40 рублей. Ожидается повышение цены на 10%. Какое наибольш??е количество можно будет купить на 300 рублей? подробным решением пожалуйста)

Автор: Гость