Билет на электричку стоит 40 рублей. Ожидается повышение цены на 10%. Какое наибольш??е количество можно будет купить на 300 рублей? подробным решением пожалуйста)
Математика
Билет на электричку стоит 40 рублей. Ожидается повышение цены на 10%. Какое наибольш??е количество можно будет купить на 300 рублей? подробным решением пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10% = 0,1 40*0,1 = 4р - повышение 40+44 - 44р - будет стоить билет 300:44 = 6(остаток 36) Ответ 6 билетов можно будет купить, 36 рублей останется
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