Из населенного пункта выехали в противоположных направлениях 2 всадника. Один всадник ехал со скоростью 9 км/ ч, а другой 11 км/ ч. Через какое время расстояние между ними будет 160 км?

Математика

Из населенного пункта выехали в противоположных направлениях 2 всадника. Один всадник ехал со скоростью 9 км/ ч, а другой 11 км/ ч. Через какое время расстояние между ними будет 160 км?

Автор: Гость