Из населенного пункта выехали в противоположных направлениях 2 всадника. Один всадник ехал со скоростью 9 км/ ч, а другой 11 км/ ч. Через какое время расстояние между ними будет 160 км?
Математика
Из населенного пункта выехали в противоположных направлениях 2 всадника. Один всадник ехал со скоростью 9 км/ ч, а другой 11 км/ ч. Через какое время расстояние между ними будет 160 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+11=20 км/ч скорость удаления 160÷20=8 ч Ответ через 8 ч
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