Найди значение выражения: (7c−9d)⋅(7c+9d)−49c2, если c=2 и d=0,01
Алгебра
Найди значение выражения: (7c−9d)⋅(7c+9d)−49c2, если c=2 и d=0,01
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7×2-9×0.01)×(7×2+9×0.01)-49×2×2= (14-0.09)×(14+0.09)-196= 13.91×14.09-196= 195.99-196= -0.01 Кажись так.
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