Из 270 учеников школьной олимпиады 240 учавствовали на олимпиаде по математике,а 190 по физике .сколько учавствовало на олимпиаде и по математике ,и по физике?

Алгебра

Из 270 учеников школьной олимпиады 240 учавствовали на олимпиаде по математике,а 190 по физике .сколько учавствовало на олимпиаде и по математике ,и по физике?

Автор: Гость