Из 270 учеников школьной олимпиады 240 учавствовали на олимпиаде по математике,а 190 по физике .сколько учавствовало на олимпиаде и по математике ,и по физике?

Алгебра
Из 270 учеников школьной олимпиады 240 учавствовали на олимпиаде по математике,а 190 по физике .сколько учавствовало на олимпиаде и по математике ,и по физике?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
430 учеников участвовали в олимпиада по математике и по физике
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