Найдите острые углы прямоугольногш треугольника, если: 1)один из его внешних углов равен 140 градусов 2)их градусные меры относятся как 3:6
Геометрия
Найдите острые углы прямоугольногш треугольника, если: 1)один из его внешних углов равен 140 градусов 2)их градусные меры относятся как 3:6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) если внешний угол одного из острых углов равен 140, то сам острый угол равен 40, тогда другой острый угол равен 180-90-40=50 градусов. Ответ: 40 градусов и 50 градусов. 2) если градусные меры острых углов относятся как 3:6, а сумма их равна 180-90=90 градусов, то можно составить уравнение: 3x+6x=90, и в итоге х=10 градусов, тогда 1 острый угол равен 30 градусов, 2-ой острый угол равен 60 градусов. Ответ: 30 градусов и 60 градусов.
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