Я првильно решила или нет???

Математика
Я првильно решила или нет???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А там нормально,что в конце не получается нормльного ответа?тебе нужно приближенный ответ дать?
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