Двое рабочих за 8 часов сделали 212 деталий 1-ый рабочий в час изготавливал 12 деталей . у кого производительность больше и на сколько ?
Математика
Двое рабочих за 8 часов сделали 212 деталий 1-ый рабочий в час изготавливал 12 деталей . у кого производительность больше и на сколько ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*12=96,212-96=116 сделал второй рабочий за 8 часов, 116/8=14,5 деталей в час, соответственно производительность второго рабочего на 2.5 деталей в час выше
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