Двое рабочих за 8 часов сделали 212 деталий 1-ый рабочий в час изготавливал 12 деталей . у кого производительность больше и на сколько ?

Математика

Двое рабочих за 8 часов сделали 212 деталий 1-ый рабочий в час изготавливал 12 деталей . у кого производительность больше и на сколько ?

Автор: Гость