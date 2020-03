Даны множества: А={2,3,8}, B={2,3,8,11},C={5,11}. Найдите: 1) А⋂В; А⋂С;В⋂С 2)А∪В;А∪С;В∪С

Гость: Гость:

∩ - это знак пересечения множеств, т. е. их общая часть ∪ - это знак объединения множеств 1) А ∩ В = {2, 3} A ∩ C = ∅ B ∩ C ={11} 2) A ∪ B = {2, 3, 8, 11} = B A ∪ C = {2, 3, 5, 8, 11} B ∪ C = {2, 3, 5, 8, 11}