Даны множества: А={2,3,8}, B={2,3,8,11},C={5,11}. Найдите: 1) А⋂В; А⋂С;В⋂С 2)А∪В;А∪С;В∪С

Математика
Даны множества: А={2,3,8}, B={2,3,8,11},C={5,11}. Найдите: 1) А⋂В; А⋂С;В⋂С 2)А∪В;А∪С;В∪С
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∩ - это знак пересечения множеств, т. е. их общая часть ∪ - это знак объединения множеств 1) А ∩ В = {2, 3}      A ∩ C = ∅      B ∩ C ={11} 2) A ∪ B = {2, 3, 8, 11} = B      A ∪ C = {2, 3, 5, 8, 11}      B ∪ C = {2, 3, 5, 8, 11}
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