ПОЖАЛУЙСТА!!! 1. Сила Архимеда, действующая на полностью погруженное в воду тело=16 Н. Чему равен объем этого тела? 2.Какая выталкивающая сила действует на тело, если его вес в воздухе ревен 180 Н, а в воде 150 Н? 3.куб,плава...
Физика
ПОЖАЛУЙСТА!!! 1. Сила Архимеда, действующая на полностью погруженное в воду тело=16 Н. Чему равен объем этого тела? 2.Какая выталкивающая сила действует на тело, если его вес в воздухе ревен 180 Н, а в воде 150 Н? 3.куб,плавающий в воде, погружен в воду на 1\3 своего объема V. Какая часть куба будет находиться в воздухе, если на этот куб положить сверху тело той же плотности, что и куб, и объёма V\3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 F = p * g * V V=F/p*g=16/1000*10=0.0016 №2 в воздухе на тело действует только сила тяжести: m*g в воде действует сила тяжести(m*g) - сила Архимеда 170-150=20Н№3 я не могуУдачи!
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