ПОЖАЛУЙСТА!!! 1. Сила Архимеда, действующая на полностью погруженное в воду тело=16 Н. Чему равен объем этого тела? 2.Какая выталкивающая сила действует на тело, если его вес в воздухе ревен 180 Н, а в воде 150 Н? 3.куб,плава...

Физика

ПОЖАЛУЙСТА!!! 1. Сила Архимеда, действующая на полностью погруженное в воду тело=16 Н. Чему равен объем этого тела? 2.Какая выталкивающая сила действует на тело, если его вес в воздухе ревен 180 Н, а в воде 150 Н? 3.куб,плавающий в воде, погружен в воду на 1\3 своего объема V. Какая часть куба будет находиться в воздухе, если на этот куб положить сверху тело той же плотности, что и куб, и объёма V\3?

Автор: Гость