Докончи "выражения"из известных произведений 1)Серебряное........ 2)Принцесса....... 3)Муха........ 4)Дикие...... 5)Малахитовая..... 6)Военная...... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
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Докончи "выражения"из известных произведений 1)Серебряное........ 2)Принцесса....... 3)Муха........ 4)Дикие...... 5)Малахитовая..... 6)Военная...... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 серебряное копытце 2 принцесса была ужасная 3 муха цикотуха 4 дикие лебеди 5 малахитовая шкатулка 6 военная награда
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