Докончи "выражения"из известных произведений 1)Серебряное........ 2)Принцесса....... 3)Муха........ 4)Дикие...... 5)Малахитовая..... 6)Военная...... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

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Докончи "выражения"из известных произведений 1)Серебряное........ 2)Принцесса....... 3)Муха........ 4)Дикие...... 5)Малахитовая..... 6)Военная...... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
1 серебряное копытце                                                                                            2 принцесса была ужасная                                                                                   3 муха цикотуха                                                                                                        4 дикие лебеди                                                                                                       5 малахитовая шкатулка                                                                                          6 военная награда
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