1 коробки 18 карандашей во второй коробке 22 карандаша в 3 коробки столько сколько в ??ервый и во второй коробках вместе Сколько карандашей в 3 коробки Сколько карандашей в трех коробках вместе

Математика

1 коробки 18 карандашей во второй коробке 22 карандаша в 3 коробки столько сколько в ??ервый и во второй коробках вместе Сколько карандашей в 3 коробки Сколько карандашей в трех коробках вместе

Автор: Гость