1 коробки 18 карандашей во второй коробке 22 карандаша в 3 коробки столько сколько в ??ервый и во второй коробках вместе Сколько карандашей в 3 коробки Сколько карандашей в трех коробках вместе
Математика
1 коробки 18 карандашей во второй коробке 22 карандаша в 3 коробки столько сколько в ??ервый и во второй коробках вместе Сколько карандашей в 3 коробки Сколько карандашей в трех коробках вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В третей коробке 18+22=40 карандашей Во всех коробках 18+22+40=80
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