ПОМОГИТЕ!!!! ''Синица'' какой падеж и скланение ''Жучками'' какой падеж и скланение ''Червяк'' какой падеж и скланение ''люди'' какой падеж и скланение
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ПОМОГИТЕ!!!! ''Синица'' какой падеж и скланение ''Жучками'' какой падеж и скланение ''Червяк'' какой падеж и скланение ''люди'' какой падеж и скланение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синица-1скл, И.п Жучками-Т.п у мн.числа не определяеться скл.( наверное) Червяк-2скл, И.п Люди-мн.ч И.п
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