Электронные слои 2 8 1 элемент какой

Химия
Электронные слои 2 8 1 элемент какой
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Гость:
Na)2)8)1 2 2 6 1 1s 2s 2p 3s
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