Спагетти 1 литр вишневого сока Это составляет 5 стаканов Ваня выпил утром 2 стакана сока и вечером еще один стакан Сколько всего стаканов сока он выпал сколько стаканов сока отсталостью
Математика
Спагетти 1 литр вишневого сока Это составляет 5 стаканов Ваня выпил утром 2 стакана сока и вечером еще один стакан Сколько всего стаканов сока он выпал сколько стаканов сока отсталостью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2×1=2 2)2+5=7 Ответ:6 стакана
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Иван и Назар идут по проселочной дороге в противоположных направлениях . Иван идё?? со скоростью 60 м/мин, а Назар 80м/мин. Сейчас между ними 300м....
Русский язык
ПОМОГИТЕ!!!! ''Синица'' какой падеж и скланение ''Жучками'' какой падеж и скланение ''Червяк'' какой падеж и скланение ''люди'' какой падеж...