Спагетти 1 литр вишневого сока Это составляет 5 стаканов Ваня выпил утром 2 стакана сока и вечером еще один стакан Сколько всего стаканов сока он выпал сколько стаканов сока отсталостью

Математика

Спагетти 1 литр вишневого сока Это составляет 5 стаканов Ваня выпил утром 2 стакана сока и вечером еще один стакан Сколько всего стаканов сока он выпал сколько стаканов сока отсталостью

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