Спагетти 1 литр вишневого сока Это составляет 5 стаканов Ваня выпил утром 2 стакана сока и вечером еще один стакан Сколько всего стаканов сока он выпал сколько стаканов сока отсталостью

Математика
Спагетти 1 литр вишневого сока Это составляет 5 стаканов Ваня выпил утром 2 стакана сока и вечером еще один стакан Сколько всего стаканов сока он выпал сколько стаканов сока отсталостью
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Гость:
1)2×1=2 2)2+5=7 Ответ:6 стакана
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