Решите пожалуйста задачу 2. Буду очень благодарна
Геометрия
Решите пожалуйста задачу 2. Буду очень благодарна
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Відповідь:кутA=63,5°, кутC=63,5°.
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