1)город, городской,города городок 2)снег снежный снежок снежная 3)ветер ветрище ве??ерок ветреный 4)лист листок лиственный листком

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1)город, городской,города городок 2)снег снежный снежок снежная 3)ветер ветрище ве??ерок ветреный 4)лист листок лиственный листком
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Однокоренные слова 1- корень город 2- снег - снеж 3- ветер- ветр 4- лист
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