1)город, городской,города городок 2)снег снежный снежок снежная 3)ветер ветрище ве??ерок ветреный 4)лист листок лиственный листком
Русский язык
1)город, городской,города городок 2)снег снежный снежок снежная 3)ветер ветрище ве??ерок ветреный 4)лист листок лиственный листком
Ответ(ы) на вопрос:
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Однокоренные слова 1- корень город 2- снег - снеж 3- ветер- ветр 4- лист
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