Реееешите тест по географии, очень нужно, заранее, большооое спасибо I вариант 1. Большинство отраслей хозяйства ЦР используют природные ресурсы: а) собственные; б) привозные. 2. Из топливно-энергетических ресурсов в ЦР пр...

География

Реееешите тест по географии, очень нужно, заранее, большооое спасибо I вариант 1. Большинство отраслей хозяйства ЦР используют природные ресурсы: а) собственные; б) привозные. 2. Из топливно-энергетических ресурсов в ЦР присутствуют: а) бурый уголь; б) бурый и каменный уголь; в) бурый, каменный уголь и нефть. 3. Из отраслей машиностроения в ЦР в большей степени развито: а) наукоёмкое; б) металлоёмкое. 4. Наиболее благоприятные природные условия для развития сельского хозяйства имеются в районе: а) Центрально-Чернозёмном; б) Центральном; в) Волго-Вятском. 5. Укажите особенность ЭГП Центрального района: а) имеет столичное положение; б) имеет приморское положение; в) имеет периферийное положение; г) имеет слабо развитую транспортную сеть. 6. Укажите город Центрального района, в котором производят автобусы: а) Москва; б) Ликино-Дулево; в) Рязань; г) Тула. 7. Какой субъект не входит в состав Центрально-Чернозёмного района? а) Липецкая область; б) Воронежская область; в) Псковская область; г) Белгородская область. 8. Укажите полезное ископаемое, которое добывают на территории Центрально-Чернозёмного района: а) уголь; б) нефть; в) железная руда; г) медная руда. 9. В состав Волго-Вятского района не входит республика: а) Мордовия; б) Калмыкия; в) Марий Эл. 10. Автомобили «ГАЗ» выпускаются в городе: а) Нижний Новгород; б) Москва; в) Киров. В1. Установите соответствие: Район а) Центральный; б) Центрально-Чернозёмный; в) Волго-Вятский. Природные ресурсы А. Железные ресурсы, почвы; Б. Лес, вода; В. Торф, бурый уголь. В2. В каком городе находится центр производства стрелкового оружия?

Автор: Гость