Решите пожалуйста 6(a-2)-3(2a-5)Даю 10 б
Математика
Решите пожалуйста 6(a-2)-3(2a-5)Даю 10 б
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Гость:
Держи................
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